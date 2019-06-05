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Битва за выпускной: развлекать 11-классников хотят аж 7 компаний

05.06.2019 13:34 7 1700 Оксана ИВАНОВА
Битва за выпускной: развлекать 11-классников хотят аж 7 компаний

В четверг, 6 июня, состоится аукцион по выбору компании, которая займётся организацией Дня выпускника. Как мы рассказывали, открытый конкурс, проходивший в марте-апреле, не состоялся, поскольку направившие заявки подрядчики (их было двое) неправильно оформили документы и их пришлось отклонить. 

Электронный аукцион на организацию праздника был объявлен 27 мая. На участие в нём подано рекордное количество заявок – 7. В предыдущие годы участников было всего один-два. 

Напомним, выпускной в Калуге состоится в воскресенье, 23 июня. В этом году на его организацию из городского бюджета выделен 1 млн. 140 тыс. рублей. Это почти на 300 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. 

Хедлайнером калужского Дня выпускника станет популярный молодёжный исполнитель Миша Марвин. Отметим, звёздные исполнители в последний раз приезжали на выпускной в Калугу в 2015 году. Тогда на Старом Торге выступала певица Бьянка.


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Автор
Оксана ИВАНОВА 
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