Выпускной подорожал, но организатора для него пока не нашли

Во вторник, 7 мая, стали известны результаты открытого конкурса по организации Дня выпускника, который состоится в Калуге 23 июня. На участие в нём поступило две заявки: от калужской компании и организации из Подмосковья. Итоги конкурса оказались неожиданными: он признан несостоявшимся.
- К сожалению, оба потенциальных подрядчика подали неправильно заполненные документы, и их пришлось отклонить, - прокомментировал нашему изданию начальник Управления экономики и имущественных отношений Виталий Еремеев. – Но мы успеваем провести новый конкурс, поэтому праздник сорван не будет.
В этом году на организацию выпускного из городского бюджета выделен 1 млн. 140 тыс. рублей. Это почти на 300 тысяч рублей больше, чем в 2018-м. Праздник пройдёт в том же формате, в котором он проводится с 2015 года: сначала планируется шествие от площади Победы по улицам Кирова и Ленина до Старого Торга, где затем состоится концертная программа.
Как мы рассказывали, за такой формат проголосовало подавляющее большинство калужских выпускников, принявших участие в опросе-анкетировании, которое проводила рабочая группа по организации праздника.
При составлении конкурсной документации также было учтено пожелание ребят сократить продолжительность программы на Старом Торге до полутора часов. Для этого из неё исключили номера художественной самодеятельности, подготовленные калужскими коллективами, а также сократили официальную часть.
По просьбе школьников в сквере имени Ленина будут обустроены фотозоны и лаунж-зоны. Прислушались организаторы и к пожеланиям одиннадцатиклассников пригласить на выпускной популярного молодёжного исполнителя.
- Звезда будет, - пообещал 8 мая городской голова Калуги. – Кто именно, скажем чуть позже. Пока это сюрприз. Имя озвучим за пару недель до выпускного.
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