«Руки вверх!», Баста и «Ленинград»: кого хотят и не хотят видеть на выпускном школьники

В этом году День выпускника в Калуге состоится в воскресенье, 23 июня. На его проведение из городского бюджета планируется выделить 840 тысяч рублей. Об этом стало известно в среду, 16 января, на заседании рабочей группы по организации праздника, которое состоялось на площадке «Точка кипения - Калуга». Она была создана осенью 2018 года. В её состав вошли члены городского правительства, специалисты Управления образования г. Калуги, директора школ, городские депутаты, журналисты, родители выпускников.
Рабочая группа была создана, чтобы сделать городской выпускной более интересным и ярким, в первую очередь – для школьников. Напомним, это мероприятие подвергается критике, начиная с 2014 года, когда его формат был изменён.
Первым шагом рабочей группы стал опрос-анкетирование среди учащихся 11-х классов. В нём приняло участие 427 человек из 10 школ, что составляет 25% от общего числа выпускников областного центра.
У ребят поинтересовались, нужен ли вообще общегородской выпускной, если нужен, то в каком формате он должен проводиться, а также кого из звёзд отечественной эстрады они хотели бы видеть на своём празднике.
Подавляющее большинство ребят – 392 человека – ответило, что День выпускника нужен. Формат шествия, считают школьники, следует оставить в том виде, в каком он проходил с 2015 года: от площади Победы до площади Старый Торг по улицам Кирова и Ленина.
Концертную программу на Старом Торге одиннадцатиклассники предложили сократить до полутора часов и исключить из неё номера художественной самодеятельности, подготовленные калужскими коллективами. Среди других пожеланий: убрать официоз, увеличить время дискотеки, обустроить фотозоны, лаунж-зоны, организовать конкурсы с использованием популярных у молодёжи социальных сетей, а также пригласить на праздник эстрадную звезду.
По результатам опроса, больше всего выпускники были бы рады видеть Макса Коржа, группу «Руки вверх!», Федука, Басту, Тима Белорусских и группу «Ленинград». Впрочем, говорить о том, что кто-либо из этих артистов или коллективов приедет на выпускной в Калугу, пока преждевременно.
Следующим шагом рабочей группы станет подготовка сценария праздника. Его планируют обсудить с выпускниками. Для этого наиболее активных школьников пригласят на одно из заседаний рабочей группы.
Добавим, принять участие в обсуждении выпускного можно и виртуально в группах «Выпускной_Калуга», которые созданы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» .
Первая тема для обсуждения – создание хештэга и бренда калужского праздника по случаю окончания школы, которые станут визитной карточкой выпускного не только этого года, но и в будущем.
Делиться своими идеями вы можете в указанных выше группах, в комментариях к этому посту, а также написав письмо на наш E-mail: ok@kp.kaluga.ru. Все предложения мы обязательно передадим участникам рабочей группы.
|
Бонус от дяди Саши: отличников бесплатно начали возить в маршрутке 19.12.2018 11:28
Новую школу на Правом берегу выкупят за 500 миллионов 11.12.2018 15:58
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: