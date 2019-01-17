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«Руки вверх!», Баста и «Ленинград»: кого хотят и не хотят видеть на выпускном школьники

17.01.2019 13:45 20 1746 Оксана КОЛОСОВА
«Руки вверх!», Баста и «Ленинград»: кого хотят и не хотят видеть на выпускном школьники

В этом году День выпускника в Калуге состоится в воскресенье, 23 июня. На его проведение из городского бюджета планируется выделить 840 тысяч рублей. Об этом стало известно в среду, 16 января, на заседании рабочей группы по организации праздника, которое состоялось на площадке «Точка кипения - Калуга». Она была создана осенью 2018 года. В её состав вошли члены городского правительства, специалисты Управления образования г. Калуги, директора школ, городские депутаты, журналисты, родители выпускников. 

Рабочая группа была создана, чтобы сделать городской выпускной более интересным и ярким, в первую очередь – для школьников. Напомним, это мероприятие подвергается критике, начиная с 2014 года, когда его формат был изменён. 

Первым шагом рабочей группы стал опрос-анкетирование среди учащихся 11-х классов. В нём приняло участие 427 человек из 10 школ, что составляет 25% от общего числа выпускников областного центра. 

У ребят поинтересовались, нужен ли вообще общегородской выпускной, если нужен, то в каком формате он должен проводиться, а также кого из звёзд отечественной эстрады они хотели бы видеть на своём празднике. 

Подавляющее большинство ребят – 392 человека – ответило, что День выпускника нужен. Формат шествия, считают школьники, следует оставить в том виде, в каком он проходил с 2015 года: от площади Победы до площади Старый Торг по улицам Кирова и Ленина. 

Концертную программу на Старом Торге одиннадцатиклассники предложили сократить до полутора часов и исключить из неё номера художественной самодеятельности, подготовленные калужскими коллективами. Среди других пожеланий: убрать официоз, увеличить время дискотеки, обустроить фотозоны, лаунж-зоны, организовать конкурсы с использованием популярных у молодёжи социальных сетей, а также пригласить на праздник эстрадную звезду. 

По результатам опроса, больше всего выпускники были бы рады видеть Макса Коржа, группу «Руки вверх!», Федука, Басту, Тима Белорусских и группу «Ленинград». Впрочем, говорить о том, что кто-либо из этих артистов или коллективов приедет на выпускной в Калугу, пока преждевременно. 
 
Следующим шагом рабочей группы станет подготовка сценария праздника. Его планируют обсудить с выпускниками. Для этого наиболее активных школьников пригласят на одно из заседаний рабочей группы. 

Добавим, принять участие в обсуждении выпускного можно и виртуально в группах «Выпускной_Калуга», которые созданы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» . 

Первая тема для обсуждения – создание хештэга и бренда калужского праздника по случаю окончания школы, которые станут визитной карточкой выпускного не только этого года, но и в будущем.  

Делиться своими идеями вы можете в указанных выше группах, в комментариях к этому посту, а также написав письмо на наш E-mail: ok@kp.kaluga.ru. Все предложения мы обязательно передадим участникам рабочей группы. 


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Автор
Оксана КОЛОСОВА 
Тэги: образование
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