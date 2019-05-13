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Выведут на чистую воду: чиновники посчитают, сколько школьников занимается с репетиторами

13.05.2019 15:03 7 1019 Елена Французова
Выведут на чистую воду: чиновники посчитают, сколько школьников занимается с репетиторами

В понедельник, 13 мая, на заседании правительства министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ рассказал о развитии образования в регионе. По его словам, материально-техническая база школ регулярно обновляется, а педагоги проходят подготовку и переподготовку.

Выслушав доклад, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ предложил проверить качество получаемых детьми знаний.

- Неплохо было бы анализ по школам провести, какое количество школьников вынуждены попользоваться услугами репетиторов, - сказал губернатор. - Это, наверное, достаточно объективный был бы показатель. Или какое количество школьников вынуждены были пользоваться этими услугами из тех, которые поступили в университеты. Сегодня, когда мы подводим итоги и говорим, что такое количество школьников поступили дальше для получения высшего образования, мы не учитываем, какими средствами достигнут результат. Зачастую, за счёт того, что родители напрягаются из последних сил, выгребают из своих карманов последние копейки, обеспечивают вот этот результат для своих ребятишек. Это неправильно.

Кроме того, глава региона считает, что надо популяризировать среднее профессиональное образование.

- Получение профессии перед получением высшего образования – это был бы идеальный вариант для любого молодого человека, - заявил он. – Для того, чтобы он надёжно закрепился в будущей жизни. Осознанный был бы выбор.

Уважаемые читатели, а вы или ваши дети пользовались услугами репетиторов? Расскажите в комментариях!


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Автор
Елена Французова 
Тэги: обрзование школа анатолий артамонов александр аникеев
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