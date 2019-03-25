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Ученика года выбрали в Калуге

25.03.2019 09:48 1 1002 Дмитрий Ивьев
Ученика года выбрали в Калуге

На днях в Калуге подвели итоги конкурса «Ученик года», который проводился управлением образования.

- В отличие от предметных олимпиад, к  этому интеллектуальному конкурсу невозможно подготовиться специально, - рассказали организаторы. - Этим он и ценен, побеждает многоплановость, эрудиция и неординарность.

Победителем конкурса в нынешнем году стал учащийся 11 класса МБОУ «Лицей №48»  Калуги Иван БЕЛОУСОВ (на фото).

Школьник является победителем и призером различных предметных олимпиад, литературных, технических, художественных, театральных и иных конкурсов, спортивных соревнований различного уровня, призер научно-исследовательских конференций. Иван также активный участник Совета учащихся лицея, уполномоченный по правам ребенка в лицее, актер лицейского театра «Светоч», победитель конкурсов чтецов, постоянный участник военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», «Будь готов». Входит в актив экскурсоводов лицея. На протяжении 4 лет нес почетную караульную службу на Посту №1.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: образование школа дети
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