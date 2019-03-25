Ученика года выбрали в Калуге

На днях в Калуге подвели итоги конкурса «Ученик года», который проводился управлением образования.

- В отличие от предметных олимпиад, к этому интеллектуальному конкурсу невозможно подготовиться специально, - рассказали организаторы. - Этим он и ценен, побеждает многоплановость, эрудиция и неординарность.

Победителем конкурса в нынешнем году стал учащийся 11 класса МБОУ «Лицей №48» Калуги Иван БЕЛОУСОВ (на фото).

Школьник является победителем и призером различных предметных олимпиад, литературных, технических, художественных, театральных и иных конкурсов, спортивных соревнований различного уровня, призер научно-исследовательских конференций. Иван также активный участник Совета учащихся лицея, уполномоченный по правам ребенка в лицее, актер лицейского театра «Светоч», победитель конкурсов чтецов, постоянный участник военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», «Будь готов». Входит в актив экскурсоводов лицея. На протяжении 4 лет нес почетную караульную службу на Посту №1.