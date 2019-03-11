Зарплаты педагогов: Калужская область оказалась на 33 месте в рейтинге

Агентство «РИА Новости» в понедельник, 11 марта, представило рейтинг регионов по зарплатам в сфере образования.
В 2018 году в России зарплата в этой отрасли (за вычетом НДФЛ) составляла 30 тысяч рублей. Стоит отметить, что у педагогического персонала она была немного выше, а у вспомогательного – несколько ниже этого уровня,
Лишь 12,3% работников сферы образования могут похвастаться более 50 тысяч рублей на руки в месяц.
Более 30% работающих в сфере образования зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц.
В Калужской области 5,8% работников образовательной сферы получают более 50 тысяч рублей в месяц. 34,1% - зарабатывают менее 15 тысяч. Эти показатели позволили нашему региону занять в рейтинге 33 место.
В лидерах по стране – Москва, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область и Камчатский край.
Как отмечают авторы исследования, образовательная сфера является одной из важнейших для устойчивого развития экономики страны. В России более 5,5 миллиона человек работают в образовательной отрасли. Причем людей, которые непосредственно учат или воспитывают, более трех миллионов человек.
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