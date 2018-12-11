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Новую школу на Правом берегу выкупят за 500 миллионов

11.12.2018 15:58 4 2090 Дмитрий Ивьев
Новую школу на Правом берегу выкупят за 500 миллионов

Проект бюджета Калуги на 2019 год обсуждали на днях в городской думе Калуги. В нём, в частности, заложены средства на выкуп здания школы на 1000 детей, строящегося на улице 65 лет Победы.

Сейчас подрядчик возводит его за свои деньги. Когда школа будет готова и принята в эксплуатацию, строителям всё оплатят.

- На эти цели будет выделено 501,7 миллиона рублей, в том числе 455,5 миллиона из областного бюджета, - подчёркивает пресс-служба городской думы Калуги.

Ранее, напомним, сообщалось, что школа должна открыться 1 сентября 2019 года. А ввести в эксплуатацию её обещают уже в марте.

Фото: Александр МОШЕНСКИЙ.

Уважаемые читатели! А в каких школах учились вы? Расскажите в комментариях!


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Тэги: образование школа
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