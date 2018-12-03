Министерство образования поддержало идею запретить мобильники в школах

В понедельник, 3 декабря, на координационном совещании в правительстве области губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ напомнил о своём предложении запретить мобильные телефоны в школах.

- Александр Сергеевич, вы на предыдущем совещании не были, - обратился Артамонов к министру образования и науки Калужской области Александру АНИКЕЕВУ. - Я предложил, что всё-таки надо каким-то образом ограничить во время занятий, во время уроков использование различных гаджетов детьми. Они могли бы в это время где-то храниться, допустим, в специально отведенных местах. В каждом классе могут быть такие ячейки, ящички специальные, сделанные, куда они могли бы свои телефоны положить выключенными. Они бы там во время урока находились, даже вообще во время всех занятий. Может быть, так.

- Мы это сделаем, - ответил Аникеев.

- Это первое. И второе, это вызвало какую-то бурю совершенно непонятных мне обсуждений, - продолжил глава региона. - Мне звонили многие потом из центральных СМИ: «А вот правда, что вы будете всех принуждать школьную форму носить». Я сказал: «Неправда! Мы решили посоветоваться на это счёт с родителями! Если родители голову на плечах имеют, и они хотят, чтобы дети их выросли не зазнайками, какими-то крутыми девочками и мальчиками, а учились уважать тех, кто рядом с ними и не имеет такого большого материального достатка, то они согласятся с таким подходом». Все будут одинаково выглядеть и не будут как новогодние ёлки разряженные, не будут такие длинные ногти приклеивать за бешеные деньги или ресницы. Сами согласятся родители, что этого делать нельзя, я так думаю. Может быть, в какой-то школе не согласятся. Это будет школа выдающаяся. Допустим, их будет 10 на область. Пусть так тоже будет. Пусть они останутся такие школы. Но я всё-таки надеюсь, что большинство с этой идеей согласится.

Уважаемые читатели! А вы поддерживаете запрет мобильников в школе? Как, на ваш взгляд, это можно было бы организовать? Пишите в комментариях!