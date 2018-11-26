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Макияж и мобильники предложили запретить в калужских школах

26.11.2018 11:33 12 1066 Елена Французова
Макияж и мобильники предложили запретить в калужских школах

В понедельник, 26 ноября, в Калуге на областном заседании правительства сообщили, что более 300 подростков ушли из дома в этом году. В большинстве случаев родители не знали, с кем ребёнок дружит и чем интересуется. Причина ухода детей – недостаток внимания, к такому выводу пришли социальные работники.

- Причина в том, что мы своим отпрыскам, ему ещё 6-7-10 лет, а мы ему покупаем гаджеты, - считает губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Мы, действительно, не знаем, чем они занимаются, где, куда они пойдут. Это свой мир, в который они нас не пускают. И этот мир мы им помогаем сами создавать.

Губернатор рассказал, что к нему на приём пришла женщина, которая пожаловалась, что после того, как купила телефон своей дочери, ребёнок перестал с ней общаться и ходить в школу.  

Глава региона предложил провести областное родительское собрание, на котором будет принято решение о введении единой школьной формы. Сегодня в большинстве школ есть форма, но у каждой школы она своя и ходят в ней зачастую только младшие школьники.

- Чтобы они друга от друга не отличались, - пояснял Артамонов. – Запретить, допустим, определённого рода макияж: ногти по полметра отращивают, ресницы наращивают какие-то, как веники, сережки всякие носят, дорогие украшения. Пойдёшь работать, будешь носить, что тебе хочется... И эти же самые телефоны. Пришел на занятие, сдал в хранилище.

Глава региона считает, что мобильные телефоны мешают детям учиться:

- Должен быть порядок! И вы увидите, дети станут другими. Одна только эта мера!

Артамонов рассказал, что когда он приходит к президенту на совещание, то сдаёт телефон в ячейку. После совещания забирает. Губернатор считает, что у детей должны быть самые простейшие телефоны, которые позволяют родителям позвонить своему чаду, но в то же время не дают доступ к лишней, пока ещё ему ненужной информации.

Уважаемые читатели! А что вы думаете о школьной форме, телефонах и макияже на занятиях? Пишите в комментариях!


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Тэги: школа образование анатолий артамонов
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