Электронные дневники и журналы: благо или головная боль?

Разговоры об отмене в школах Калуги бумажных дневников и журналов ходили давно. Инициатива исходила сверху, то есть из регионального министерства образования и науки. Педагоги отнеслись к этой идее без особого энтузиазма.

— Однажды я собрал директоров и сказал: «Ребята, откажитесь ко всем чертям от бумажного журнала и бумажных дневников. Давайте начнём с дневников. Они вообще не нужны. Родители их почти не смотрят. Ради чего? Домашнее задание, как правило, записывают в тетрадь. Зачем им дневник нужен?», — рассказывал на встрече с молодыми педагогами в октябре 2016-го глава областного минобра Александр АНИКЕЕВ. — Директора школ посмотрели на меня, как на ненормального. Я покусился на святая святых!

И всё-таки это случилось. Ещё в конце прошлого учебного года в образовательных учреждениях прошли собрания, на которых учителя уведомили родителей о том, что с сентября школы города полностью переходят на электронные журналы и дневники. У педагогов и родителей было два месяца на то, чтобы оценить это новшество и сделать первые выводы.

«Очень удобная вещь»

Мы опросили около двух десятков родителей, в чьих семьях растут дети-школьники: от первоклассников до выпускников. Мнения оказались самыми разными — от восторженных до скептических.

— Пользуемся электронным дневником уже третий год, — говорит калужанка Мария, мама двоих детей. — Очень удобно. Оба ребёнка — на одной учётной записи.

— Мне нравится, — делится с нами ещё одна жительница Калуги Марина, у неё растут трое детей. — Можно и оценки посмотреть, и домашнее задание.

— Очень довольна, — рассказывает калужанка Анастасия. — Дочка часто болеет. Благодаря электронному дневнику легко узнать, что задано, не нужно никого дёргать, тем более что до введения электронного дневника у одноклассников иногда были разные версии домашнего задания по одному и тому же предмету. Ребёнок регулярно отслеживает средний балл по предметам.

— Электронный дневник для меня — очень удобная вещь, позволяющая держать под контролем ситуацию с успеваемостью и домашними заданиями, — считает Юлия. — Можно увидеть динамику оценок, вывести средний балл, сформировать отчёты по успеваемости и посещаемости за нужный мне период. Можно нажать на отметку и посмотреть, за что она выставлена.

Двойка из будущего

В то же время многие родители переходом на электронные дневники очень недовольны.

— Это ужас, — поделилась своим мнением мама двоих детей Елена. — Детям дали понять, что домашние задания можно не записывать: они есть в электронном дневнике. В итоге у дочери, ученицы начальных классов, учительница заполняет дневник и выставляет оценки скрупулёзно. Сын учится в 5-м. Одни учителя оценки ставят и домашнее задание пишут, другие — нет. А ещё бумажный дневник — это память. Старые дневники сына и дочери я храню. А что хранить теперь?

— Электронный дневник не люблю, — говорит Ирина, мама двоих школьников. — Захожу в него с телефона, интерфейс неудобный. Кроме того, ни один из детей доступа к компьютеру не имеет. Соответственно, домашнюю работу там не смотрит. В общем, я за бумажный дневник.

— Меня вполне устраивает старая «бумажная» система, — говорит ещё одна моя собеседница Виктория. — Регистрироваться на всех необходимых сайтах, чтобы зайти и посмотреть оценки сына, даже не стала. Нет времени, но в первую очередь — желания. Вот прямо протест: не нравится — и не буду!

— В бумажном дневнике мог «шалить» ученик, а в электронном — учитель! Оценки иногда исчезают или появляются новые, которых раньше не было, — предупреждает мама калужского школьника Анна. — Так что делайте скрины, особенно по спорным предметам.

— Часто отметки не соответствуют теме, за которую выставлены, — рассказала нам ещё одна калужанка Мария. — Ну и отдельное «спасибо», когда учителя проявляют рвение и, например, 1 октября выставляют двойку за 3-е.

«Я даже зайти в него не могу!»

Пообщавшись со знакомыми, выяснила, что многие и рады были бы воспользоваться электронным дневником, да вот незадача: система категорически не желает их пускать: ни по той учётной записи, которую завели в школе, ни через портал госуслуг.

— По словам нашего классного руководителя, программа несовершенна и требует доработки, — говорит Яна.

Мы, кстати, тоже столкнулись с такой проблемой. Пробиться в электронный дневник удалось только после того, как однажды я случайно воспользовалась опцией «Вход для учащихся». Рассказывают, что этот «косяк» существует с момента «пристёгивания» сервиса к порталу госуслуг. Почему разработчики не торопятся его исправить, непонятно.

«Электронный дневник — хорошо, но бумажный тоже нужен»

К такому выводу пришли практически все опрошенные нами родители, включая тех, кто активно пользуется и интернет-сервисом.

— Электронный дневник ориентирован больше на родителей, а бумажный — на ребёнка, — считает калужанка Наталья. — Там он видит своё расписание, свой объём подготовки к завтрашнему дню. На мой взгляд, бумажные дневники всё-таки организуют детей, приучают к ответственности. Я за то, чтобы были оба варианта, особенно в начальной школе.

— Мне нравится электронный дневник, но вот сегодня, например, он полдня выдавал ошибку, — добавляет Екатерина. — Поэтому отказываться от бумажного дневника я пока не стала бы.

Страшный сон учителя

Во многих школах именно так и сделали: неофициально бумажные дневники продолжают существовать. И, как выяснилось, не только дневники, но и бумажные журналы, которые учителя продолжают заполнять. Для себя.

— Педагоги делают это, так как боятся, что дети взломают электронный журнал, — рассказал нам учитель одной из школ Калуги Александр (имя по его просьбе изменено. — Прим. ред.). В системе образования он работает 11 лет. — Такие прецеденты были. Правда, не в Калужской области, а в других регионах. Один школьник взломал систему, удалил у себя и одноклассников двойки, а вместо них выставил пятёрки.

В электронных журналах Александр видит как плюсы, так и минусы:

— Среди позитивных моментов — учителям больше не нужно бегать за завучем или директором, чтобы те утвердили рабочую программу по его предмету. Теперь этот документ размещается в электронном журнале, и руководство учебного заведения видит его сразу после размещения. Ещё один плюс: в бумажном журнале плохую отметку, если она выставлена, удалить нельзя, а в электронном это возможно.

— Если говорить о минусах, то, например, планирование загружается в электронный журнал по определённому алгоритму, — продолжает мой собеседник. — Для возрастных педагогов это становится проблемой, поскольку документ требуется перевести из одного формата в другой. Ещё минус: у учителя, допустим, запланировано 68 уроков. Если случилась оказия вроде карантина, то на бумажном носителе вопрос решается просто. Можно записать: «По такой-то причине два урока объединяем в один». С электронным журналом сложнее: есть число — есть урок, нет числа — нет урока.

Другой нюанс: допустим, дети не совсем хорошо усвоили какую-то тему и учителю необходимо выделить на неё ещё один урок. На бумаге это провести несложно. А вот в электронной системе приходится писать ту тему, которая идёт по утверждённому планированию. Есть вопросы и по вновь прибывшим детям. Связь между образовательными учреждениями в «Сетевом городе» отсутствует, поэтому, когда ребёнок переходит в новую школу, его данные из одной базы в другую не переносятся.

Резюме

Вывод, который делает Александр, схож с мнением родителей, осваивающих электронные дневники: намерения перейти с бумажных носителей на электронные, по своей сути, хорошие. Но прежде чем вводить новшество в практику, неплохо было бы его для начала как следует обкатать.

Помимо этого, следует помнить, что далеко не все жители нашего региона имеют доступ к Интернету — звучит как нечто невероятное, но,+ тем не менее, это факт. И сбрасывать его со счетов, оставляя за бортом инноваций пусть даже сотню-другую семей, всё-таки неправильно.

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Эта статья была опубликована в №45 газеты «Калужский перекрёсток» от 07.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.