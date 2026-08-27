В Кировском округе продолжается ремонт трех школ

В Кирове продолжаются ремонтные работы в школах № 8, № 1 и № 6, сообщил глава Кировской администрации Игорь Феденков.

Капремонт в школе № 8 идёт в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Проект рассчитан на два года: старт дали в этом году, а завершить работы планируют в следующем. На время ремонта начальные классы будут заниматься в помещениях дошкольных групп, а ученики основной и средней школы — во вторую смену в школе № 7.

В школе № 1 строительство ещё не закончено, поэтому к 1 сентября вернуться в родные стены не получится. Старшеклассники продолжат учиться в школе № 2, а младшие школьники — в детском саду «Сказка».

Ремонт в школе № 6 тоже идёт полным ходом. Сейчас на объекте требуется отключить водоснабжение, поэтому учеников временно переводят в кировский лицей: примерно месяц они будут учиться там во вторую смену. Исключение — первоклассники: для них организуют занятия в первую смену. Из‑за того, что подрядчики не уложились в сроки, к ним применят штрафные санкции согласно правилам конкурсных процедур.