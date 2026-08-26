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Образование

Боровский колледж вошёл в число лидеров медиарейтинга СПО

Дмитрий Ивьев
26.08, 14:28
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В число лидеров медиарейтинга учреждений среднего профессионального образования вышел колледж «Логос».

Команда технического колледжа приняла участие в III Всероссийском медиарейтинге «Бренд колледжа». На форуме лидеры медиарейтинга делились опытом, обменивались идеями и способами их реализации.  Экспертное жюри оценило медиаактивность Боровского учреждения в 82 балла из 85 возможных. Победитель получил сертификат на годовой бесплатный доступ к специализированной платформе для среднего профессионального образования IPR PROF.

В итоге «Логос», который является участником программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», привёз с собой большой багаж задумок, которые обязательно воплотит в жизнь.

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