Боровский колледж вошёл в число лидеров медиарейтинга СПО

В число лидеров медиарейтинга учреждений среднего профессионального образования вышел колледж «Логос».

Команда технического колледжа приняла участие в III Всероссийском медиарейтинге «Бренд колледжа». На форуме лидеры медиарейтинга делились опытом, обменивались идеями и способами их реализации. Экспертное жюри оценило медиаактивность Боровского учреждения в 82 балла из 85 возможных. Победитель получил сертификат на годовой бесплатный доступ к специализированной платформе для среднего профессионального образования IPR PROF.

В итоге «Логос», который является участником программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», привёз с собой большой багаж задумок, которые обязательно воплотит в жизнь.