В Калуге осенью откроется новый детский сад
Его построили на Правобережье в микрорайоне «Кречетников парк».
Открытие садика «Спутник» намечено на осень, сообщил 26 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша.
- Современное техническое оснащение, - прокомментировал глава региона. - Есть даже свой экспериментариум: мини-лаборатории, где малыши смогут делать свои первые опыты, развивая логику, воображение, интерес к наукам.
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