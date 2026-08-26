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Образование

В Калуге осенью откроется новый детский сад

Дмитрий Ивьев
26.08, 14:23
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Его построили на Правобережье в микрорайоне «Кречетников парк».

Открытие садика «Спутник» намечено на осень, сообщил 26 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Современное техническое оснащение, - прокомментировал глава региона. - Есть даже свой экспериментариум: мини-лаборатории, где малыши смогут делать свои первые опыты, развивая логику, воображение, интерес к наукам.

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