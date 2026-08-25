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Образование

Калужская область участвует в пилотном проекте по внедрению цифровых образовательных сервисов

Дмитрий Ивьев
25.08, 15:08
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Калужская область вошла в число пилотных регионов, где внедряют сервисы «Московской электронной школы» (МЭШ). С 2022 года Правительство Москвы помогает регионам адаптировать эту цифровую платформу — чтобы качественное образование было доступно детям в любой точке страны. Вместо того чтобы разрабатывать собственную систему с нуля, регионы берут уже проверенное решение и подстраивают его под свои нужды.

Сейчас МЭШ используют в шести регионах России, включая Калужскую область. При этом все школы региона с 2023 года работают в системе «Моя школа».

Как рассказал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, важная особенность системы — верификация через Госуслуги: она гарантирует безопасность и надёжность сервиса. С нового учебного года функционал «Моей школы» начнут применять также в колледжах и техникумах.

Цифровые сервисы помогают сделать обучение эффективнее и повысить качество образования.

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