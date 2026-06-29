В Калужской области 51 ЕГЭ сдали на 100 баллов

Об отличных результатах выпускников в понедельник, 29 июня, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Калужская область вновь подтверждает высокий уровень образования. Сегодня официально: 51 результат на 100 баллов. Если сравнивать с прошлым годом, было 33, прогресс просто космический. Плюс 54,5%! – подчеркнул он.

При этом два человека сдали по два теста на 100 баллов. Софья Рогожникова из гимназии Обнинска была идеальна в русском языке и литературе, а Вадим Дерябкин из школы №46 Калуги – в русском и физике.

По предметам в этом году лидером стала химия – 20 абсолютных результатов. Физика – 13. Русский язык – 10. Далее: Литература - 3. Биология - 2, а также Обществознание, Информатика и География – по 1.

Больше всего высоких баллов собрали Калуга - 26 и Обнинск - 18.

Топ школ-лидеров: