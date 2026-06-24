13 выпускников школ Калуги сдали ЕГЭ на 100 баллов

Об этом на городской планерке сообщила начальник управления образования Ольга Лыткина. По ее словам, семь человек получили высший балл по химии, а шестеро — по русскому языку. Однако это еще не окончательный результат: чиновники надеются, что после рассмотрения апелляций стобалльников станет больше.

Тем временем город готовится к праздничным мероприятиям. Выпускные вечера пройдут 27 июня, а главным событием дня станет традиционное шествие выпускников. Колонна двинется от площади Победы и финиширует в Центральном парке культуры и отдыха.

В связи с праздником в центре города введут ограничения. Сам парк с 10 утра закроют для обычных посетителей, хотя аттракционы продолжат работать — попасть к ним можно будет со стороны Набережной улицы. Кроме того, с 16:15 до 22:00 будет перекрыто движение транспорта почти на двух десятках улиц, по которым пройдут выпускники.