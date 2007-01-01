В Калужской области стартовал основной период ЕГЭ для 4464 выпускников

В понедельник, 1 июня, для выпускников 11-х классов Калужской области начался основной этап ЕГЭ.

Экзаменационная пора продлится до 9 июля. Всего в этом году школы региона покидают 4464 одиннадцатиклассника и 12 815 девятиклассников.

В первый день, 1 июня, школьники сдают историю, литературу и химию.

Далее по графику:

- 4 июня — русский язык,

- 8 июня — математика (базовый и профильный уровни),

- 11 июня — обществознание и физика,

- 15 июня — биология, география и письменный иностранный язык,

- 18–19 июня — устная часть иностранного и информатика.

По данным Рособрнадзора, в этом году продолжает расти число выпускников, выбирающих профильную математику и естественно-научные предметы. Спрос на физику вырос на 24,8% по сравнению с прошлым годом, на химию — на 11%, на профильную математику — на 10,4%, на биологию — на 7,3%, на информатику — на 6,1%. Самым популярным предметом по-прежнему остаётся обществознание — его выбрали 40,7% участников. Далее идут информатика (22,4%), физика (20,6%), биология (20,2%), химия (15,4%), история (13,6%) и английский язык (12,6%).