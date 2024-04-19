В Калужской области проходят «Уроки цифры»

В гостях у школьников побывали сотрудники министерства цифрового развития региона.

В калужской школе №3 замначальника управления организации проектной деятельности Алексей Поляков рассказал, как работают квантовые технологии, в чем принцип квантовых вычислений и какую пользу они приносят человеку.

В школе №13 замначальника управления организации проектной деятельности Татьяна Ковальчук поговорила с детьми о безопасности интернета.