Уличные театры из Москвы и Калуги показывают представления в День города

В День города Калуги открылся фестиваль уличных театров.

Фото: Администрация городского округа города Калуги.

Это событие уже стало традиционным и каждый раз собирает много зрителей. В этом году программа обещает быть насыщенной и разнообразной.

Зрители могут увидеть променад-маскарад «Театр в движении» и театральную прогулку «Человек и пароход» от Калужского театра кукол. Москвичи привезли цирковое шоу «Лисапед-шоу» от компании «ЗаУглом» и уличный бал-маскарад «Его величество Павлин». Также выступит Брасс-оркестр Дмитрия Сапарина.

Калужский уличный театр «Где встали, там и праздник» представит музыкальный интерактив. Все выступления проходят прямо на открытом воздухе, создавая атмосферу праздника и вовлекая прохожих в действие.

Горожане и гости Калуги могут насладиться театральными постановками, музыкой и необычными представлениями прямо в центре города.