Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости День города Уличные театры из Москвы и Калуги показывают представления в День города
День города

Уличные театры из Москвы и Калуги показывают представления в День города

В День города Калуги открылся фестиваль уличных театров.
Владимир Андреев
29.08, 15:26
0 255
Фото: Администрация городского округа города Калуги.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Это событие уже стало традиционным и каждый раз собирает много зрителей. В этом году программа обещает быть насыщенной и разнообразной.

Зрители могут увидеть променад-маскарад «Театр в движении» и театральную прогулку «Человек и пароход» от Калужского театра кукол. Москвичи привезли цирковое шоу «Лисапед-шоу» от компании «ЗаУглом» и уличный бал-маскарад «Его величество Павлин». Также выступит Брасс-оркестр Дмитрия Сапарина.

Калужский уличный театр «Где встали, там и праздник» представит музыкальный интерактив. Все выступления проходят прямо на открытом воздухе, создавая атмосферу праздника и вовлекая прохожих в действие.

Горожане и гости Калуги могут насладиться театральными постановками, музыкой и необычными представлениями прямо в центре города.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
день города театральная площадь
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFYdEd6WXcxU0RZa2doNE4wNWw5N0E9PSIsInZhbHVlIjoibnpZczNsaWNEVWNFMDdQakp6MUV5RWRlRlZDTFJPU3VTSkZtNVlhWkF1UFIxbWN5OXEzMFZJTVlwS0lDSklySXdWVXdFanliYzdFNCs3OWd2djYxcnZFbmNLai9rVHlVd3BJNitWTXZiejdxR0x0WE05Q29VYUF6ajhheGpLRFU3dWpsY2w2clRoTjZKcGY2YkE2THNJQUFZU21yS2hxdExnUFhqS1E3dFFNM1NhQlBIUlA4ck05Z3YxNE8wQlFDcDNTRHkxdFVDbklEekovYmtvTUF3SkUvU0pVak5oWkNHZWFqUnI3M0h4L1FvNUhxQ3EzVHZyMTIrWnI1QzlQOGtXSlRLeXh3YkFvemZ0Y3FZbmdyZ1FFeHBVNjNTT2F4MzlubE1DbUdFUHZNRzA5Rk1CRHhQQWJKdjhkbys4TlMzK0l5czE5aUFEdkJGOHRLUXNmQllLTE5ka3ZvRmNnUTVETzRjVjk4R3NzN0lBQXgweE02UXV2K2tGMWZRbjl2bGxWcmxOTlcyNzM2TE8yVXV0WC9SM21vU2hJUlkzdjVsenVoTHFQNC8yNW5sZkJ2eUR2YzJJYWErczZGeTdETSIsIm1hYyI6ImYwNmM2ZjdmMDhlOGRhMjgzM2RhZTcxNDkxYWUxY2ZjY2E2OGJjY2RjMjQyNzA5MGVmMGUxNzNiYTE2YWI5NDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9ZTEpGTmVpWTJnU2tvbDlyczVSa3c9PSIsInZhbHVlIjoiUEZvQWgzWVQvajBMT05ib05EOURBTHI4YTdIeS9IcmJmem1MblhOV3BqOWQ4V1hDbDd3ZndWQngzM25OWjdTWkdGYVpwcnRydVd4ckpRSFkvcWhWRGR1YjlZQk9GOGZCWHd6OWNOUGtoQlNoYWNqS1pUdk5ZRmkwM2ZrNitsdkN2czdHQmJNK01rd0JRRGhqaUszSjFwT0UyTlBxQTZmSlB4T0RORDVnaTVMbkRXOC9mb05QY1JHcXQvWnhiOStsSlFuMkhYaFJUR29iYURCV0lSUG9pWmJQODBGOUtKVXZMaHVyM0NMaTZSVG9pbkRRWkR4bnV1ZHdxNGgycncwb0NzM2VHeWpqRnB0ZFdjWmtKa09CMTlQcTFsOTFZamZ4K3hKSTZuOU9leTg3R1gvdjRuMXRSL29hMFRyY0Q2amFhczhxOVRZZ05hMktpak1xV2s1Uzg1NHBGRi8rR2JPQzZndFpuWnBIZkhEdEJFSVpCSGw1OXdCQXRLYTA3b1Vrc2RuZWRtYkMzOGpaZW9zc2YwT01iQ1M5Tk5ZRk8wMitCeUMycE9FeEF6TERlaVVSb3FwbExtOGZDakd1NUVkU0F4dXRSOEhtRkFUSFdXYkhzZXI2K2JGWDV4VnVXRUdwWnZYVFViVkhPOS85U3NlNDBvZ01RampuZUJJU0dzOTlnZXo4V0E2MHo3NnNCR25pV1F6YmtNSlNibnRTVWwzRGIwcHoxSUozdWNJanBjc1ViZzJQT1VuaUcyeGVxRXdLcFlreGl0VU5xQWJVUVRPbzdML2VXSFhta05BSGswOG9qSENDSkxsbDNYMTh0OXMxbzJ4RjJKQ21kWFIzVTBtTCIsIm1hYyI6IjZlYzA4MDY0Y2EzYTM2ZDkwYjA5YmI2ZWIyYjJkNDJkNTRiYWIzZGU4OTg4YWMwMmNkMzcwYmQwZmVlNzllYzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+