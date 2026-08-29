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День города

Центральная улица Калуги в День города стала площадкой для мастер-классов и живых книг

Сергей ПЕТРОВ
29.08, 13:47
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В День города центральная улица Калуги превратилась в большую праздничную площадку. Здесь развернулись сразу несколько событий для жителей и гостей.

У Дома народного творчества «Центральный» открылся VI Всероссийский фестиваль-конкурс «Хлудневское древо». Свои работы представили мастера из Калужской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и других областей. Гости могут увидеть уникальные изделия и пообщаться с ремесленниками.

На пешеходной аллее работают мастер-классы от городских досуговых объединений. Юные калужане с удовольствием создают поделки под руководством опытных наставников.

У памятника Кирову разместилось интерактивное библиопространство «Всё о тебе, любимый город». Любители живого общения собрались здесь, чтобы обсудить книги и узнать что-то новое о родном городе.

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