В Калуге продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня города.

Главной площадкой торжеств стала Театральная площадь. Здесь стартовал семейный фестиваль «Калуга – дружная семья», а следом развернулась насыщенная культурная программа.

Для гостей организовали интерактивные зоны и мастер-классы. Пока дети и взрослые участвовали в занятиях, на главной сцене начался хоровой фестиваль «Музыка над Окой».

Зрителям представили праздничный концерт с участием сводного хора Калуги, симфонического оркестра и ансамбля танца «Ровесник».

Праздник продолжается. Горожане приходят целыми семьями, чтобы провести выходной вместе.