На Театральной площади Калуги открылся семейный фестиваль и хоровой концерт в честь Дня города
В Калуге продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня города.
Главной площадкой торжеств стала Театральная площадь. Здесь стартовал семейный фестиваль «Калуга – дружная семья», а следом развернулась насыщенная культурная программа.
Для гостей организовали интерактивные зоны и мастер-классы. Пока дети и взрослые участвовали в занятиях, на главной сцене начался хоровой фестиваль «Музыка над Окой».
Зрителям представили праздничный концерт с участием сводного хора Калуги, симфонического оркестра и ансамбля танца «Ровесник».
Праздник продолжается. Горожане приходят целыми семьями, чтобы провести выходной вместе.
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