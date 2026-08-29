Калужский космический марафон открылся детским забегом

Двухдневное спортивное событие приурочили ко Дню города.

Основные старты Калужского космического марафона проходят в окрестностях Яченского водохранилища.

Сегодня, 29 августа, на дистанции выйдут 6 тысяч участников. Завтра их число пополнится ещё 4 тысячами. Об этом рассказал министр спорта региона Олег Сердюков.

Открыли марафон детские забеги. На дистанции 300 метров самых юных участников сопровождал олимпийский чемпион Александр Легков.

Затем на старт вышли участники «Забега безграничных возможностей». Далее детские забеги на 600 метров, а также взрослые старты на 1 и 2 километра.

Завтра марафон продолжится. В 9:00 бегуны отправятся на более серьёзные дистанции – 5, 10 и 21,1 километра.