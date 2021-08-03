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Первый Всероссийский хореографический фестиваль «Лето грации» откроется в Калуге 3 августа

Дмитрий Ивьев , Фото: Имперский Русский Балет.
Опубликовано: 03.08.2021 16:49 1 426
Первый Всероссийский хореографический фестиваль «Лето грации» откроется в Калуге 3 августа

С 3 по 7 августа в рамках празднования 650-летия Калуги в нашем городе состоится первый Всероссийский хореографический фестиваль «Лето грации». Он будет проводиться ежегодно в первой половине августа, сообщает правительство Калужской области.

Площадкой фестиваля в этом году станет открытая концертная сцена Калужской областной филармонии в Гостином дворе. Вход будет бесплатным.

Вечером 3 августа откроет фестиваль Академический ансамбль танца Калужской областной филармонии. В последующие дни выступят: Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под управлением Народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, Инновационный театр балета ГБУК КО «ИКЦ». Закроет фестиваль 7 августа выступление Имперского Русского Балета под управлением Заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды.

- Хореографический фестиваль подобного уровня и масштаба в Калуге проводится впервые, - заявил министр культуры Калужской области Павел СУСЛОВ. - Надеюсь, что он будет проводиться ежегодно и получит признание у профессионалов и любителей балета, станет заметным событием в культуре нашей страны. В планах – привлечение хореографических коллективов стран СНГ и других иностранных государств, проявивших интерес к данному событию.

Расписание выступлений в рамках фестиваля «Лето грации» смотрите в нашей «Афише».

Дмитрий Ивьев , Фото: Имперский Русский Балет.
Опубликовано: 03.08.2021 16:49 1 426
Тэги: культура 650-летие калуги павел суслов
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