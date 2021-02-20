Театры Калуги и Махачкалы устроят обменные гастроли в апреле

В конце апреля актеры Калужского областного драматического театра отправятся на гастроли в Дагестан. А в наш город из Махачкалы приедет Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького. В субботу, 20 февраля, об этом рассказали в калужском театре.

- Калужский драмтеатр включен в федеральную программу «Большие гастроли», - говорится в сообщении драмтеатра. - С радостью сообщаем своим зрителям, что мы отправляемся в творческую командировку в столицу братского Дагестана – славный город Махачкалу. Наши гастроли пройдут с 20 по 25 апреля в Государственном республиканском русском драматическом театре им. М. Горького. Наши дагестанские коллеги покажут свои спектакли в Калуге с 23 по 28 апреля. Репертуар уточняется.

Отметим, что это будут первые большие гастроли театралов за год. Все запланированные поездки были отменены из-за эпидемии коронавируса.