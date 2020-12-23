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Калужский драмтеатр объявил конкурс на должность главного режиссера

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 23.12.2020 12:19 0 507
Калужский драмтеатр объявил конкурс на должность главного режиссера

В Калуге драматический театр объявил открытый конкурс на замещение должности главного режиссера. Соответствующее объявление появилось на сайте театра.

К претендентам предъявлены следующие требования:

  • высшее профессиональное образование в сфере культуры и искусства (специальность: режиссура театра);
  • стаж работы в сфере культуры и искусства – не менее 7 лет, в том числе стаж постановочной деятельности - не менее 5 лет. Опыт работы главным режиссером (художественным руководителем) приветствуется.

Помимо обычных при приеме на работу документов, кандидат в главные режиссеры должен предоставить видеоматериалы, статьи и рецензии о своих постановках за последние три года, а также план творческого развития театра на трехлетний период.

Конкурс проводится в два этапа:

  • 1 этап - с 23 декабря 2020 года по 01 марта 2021 года включительно;
  • 2 этап, очный - с 10 марта 2021 года по 17 марта 2021 года.

Если все пойдет по плану, весной 2021 года мы познакомимся с новым главным режиссером Калужского областного драматического театра.

Напомним, что в декабре 2020 года покинул пост главного режиссера Владимир Хрущев, у которого закончился трехлетний трудовой договор.

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 23.12.2020 12:19 0 507
Тэги: культура театр владимир хрущев
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