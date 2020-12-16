Путин наградил калужскую актрису Надежду Ефременко Орденом Дружбы

Актриса Калужского драматического театра Надежда ЕФРЕМЕНКО указом президента России Владимира Путина награждена Орденом Дружбы, сообщила администрация театра в среду, 16 декабря.

- За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, - говорится в тексте документа.

Надежда Ефременко работает в Калужском драматическом театре с 1971 года. Сыграла более 130 разноплановых ролей. Неоднократно была удостоена премии Министерства образования, культуры и спорта Калужской области в номинации «Лучшая женская роль сезона». В 1999 году Ефременко получила звание заслуженной артистки России.

На протяжении нескольких лет она преподавала в РАТИ при Калужском драматическом театре сценическую речь, являясь куратором курса.

Тем временем

Драмтеатр в Калуге остался без главного режиссера. Подробности.