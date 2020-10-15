В ноябре в Калуге пройдут «Большие гастроли» Владимирского академического театра драмы

Верим и надеемся, что новый театральный сезон в Калужском драматическом театре начнется 13 ноября, как и обещал директор театра Александр Кривовичев. Сегодня мы получили еще одно подтверждение этого: на сайте и в соцсетях театр объявил о продолжении проекта «Большие гастроли». С 18 по 20 ноября в Калугу приедет Владимирский академический театр драмы, один из старейших в России.

18 ноября гастроли откроет нестареющая классика - комедия Александра Островского «Доходное место» в постановке режиссера Дмитрия Астрахана. Художник-постановщик - заслуженный художник РФ Анатолий Шубин. В спектакле заняты: народный артист России Николай Горохов, актеры Юрий Круценко, Анна Лузгина, Александр Аладышев, Анатолий Шалухин и другие. Премьера состоялась 1 марта 2019 года.

19 ноября зрители увидят мелодраму Александра Володина «Пять вечеров». Режиссер-постановщик - Линас Мариюс Зайкаускас, художник-постановщик - Маргарита Мисюкова. В ролях: Заслуженная артистка РФ Любовь Гордеева, заслуженный артист России Андрей Щербинин, актеры Юрий Круценко, Наталья Демидова, Анатолий Шалухин, Анна Лузгина. Премьера спектакля состоялась 18 сентября 2015 года.

20 ноября гости из Владимира порадуют калужан развеселой комедией положений «Моя профессия – синьор из общества» по пьесе итальянцев Джулио Скарначчи и Ренцо Тарабуззи. Постановка и сценография заслуженного артиста РФ Вадима Романова, музыкальное оформление Андрея Щербинина. В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Любовь Гордеева, заслуженный артист России Андрей Щербинин, актеры Игорь Клочков, Галина Фатхутдинова, Ирина Копылова, Александр Аладышев, Валерия Емельянова и другие.

Спектакли пройдут на сцене Калужского областного драматического театра.