Кто выиграл билеты на открытие фестиваля «Мир гитары»

Как мы уже рассказывали, с 15 по 18 сентября в Калуге пройдёт 23-й международный фестиваль «Мир гитары». Эпидемия коронавирусной инфекции не позволила провести мероприятие в конце мая, однако осенью оно состоится.

Открытие «Мира гитары» запланировано на 15 сентября. Это вечер будет посвящен Ивану Смирнову – известному русскому гитаристу, который ушёл из жизни в 2018 году. Выступят Дмитрий Илларионов, Ровшан Мамедкулиев, а также Павел Кухта из Беларуси.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Виктории Оттер. Поздравляем!