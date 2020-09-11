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Разыгрываем билеты на открытие фестиваля «Мир гитары»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.09.2020 12:01 0 167
Разыгрываем билеты на открытие фестиваля «Мир гитары»

Как мы уже рассказывали, с 15 по 18 сентября в Калуге пройдёт 23-й международный фестиваль «Мир гитары». Эпидемия коронавирусной инфекции не позволила провести мероприятие в конце мая, однако осенью оно состоится.

Открытие «Мира гитары» запланировано на 15 сентября. Это вечер будет посвящен Ивану Смирнову – известному русскому гитаристу, который ушёл из жизни в 2018 году. Выступят Дмитрий Илларионов, Ровшан Мамедкулиев, а также Павел Кухта из Беларуси.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробности по ссылке.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.09.2020 12:01 0 167
Тэги: культура мир гитары
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