В Калуге стартует фестиваль уличного кино

В пятницу и субботу, 21-22 августа, в Калуге на площадке Инновационного культурного центра пройдёт фестиваль уличного короткометражного кино.

Вход на мероприятие свободный.

Вечером в пятницу покажут шесть картин из внеконкурсной программы под общим названием «Новое молодёжное». Общая продолжительность – 86 минут.

А в субботу зрителей ждёт 10 фильмов конкурсной программы. Общая продолжительность – 145 минут.

Тем временем

Скандальная художница из Калуги создала мурал на 20-этажном доме. Для этого пришлось уехать далеко. Подробности.