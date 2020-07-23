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Культурная жизнь Калуги: что происходит в условиях пандемии

Екатерина Киселева , Фото: Сергей Константинов.
Опубликовано: 23.07.2020 15:25 0 700
Культурная жизнь Калуги: что происходит в условиях пандемии

В марте этого года с введением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все культурно-массовые мероприятия в городе были отменены или ушли в онлайн-пространство. А учреждения культуры закрыты на неопределенный срок.

Сейчас, когда вступили в силу некоторые послабления, культурная жизнь в городе начала  оживать. Мы решили выяснить, что в этой сфере происходит сейчас, и куда калужане уже могут сходить.

В Музее изобразительных искусств с 16 июля открыта выставка картин студии военных художников «Прочности вечный запас. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» (6+). На ней представлены полотна 18-ти художников студии, среди которых участники Великой Отечественной войны. Также экспозицию составляют работы действующих мастеров – народных и заслуженных художников РФ, членов Российской академии художеств. Выставка будет работать до 16 августа.

Другая выставка музея посвящена работам Бориса Кустодиева (0+), члена Союза русских художников. Она собрана из произведений художника из фондов Третьяковской галереи и Калужского музея изобразительных искусств. Посмотреть на картины можно уже сейчас, выставка будет работать до 4 октября.

На втором этаже музея работает выставка «Куликовская битва в изобразительном искусстве» (6+) из фондов музея-заповедника «Куликово Поле».

На выставке «Геометрия равновесия» (6+) можно познакомиться с работами Вячеслава Шмагина.

В галерее Дома музыки открылась выставка молодой калужской художницы Марии Чекмазовой - «Холст, раскрашенный изнутри» (6+). Автор имеет узнаваемый стиль, который сама определяет как «гранж -живопись». На ее работы можно посмотреть до 2 августа.

Открыты все двадцать музеев, входящих в объединение Калужского объединённого музея-заповедника (Краеведческий музей), расположенные в Калуге и области.

В музее истории космонавтики работают основная выставка и планетарий.

В доме-музее Циолковского вниманию посетителей представлены выставки «Из рода Циолковских» (0+) и  «В Калугу к Циолковскому» (0+). Последняя приурочена к 80-летию музея.

В музее-квартире Циолковского заработала выставка «Циолковский и мы» (0+), а в доме-музее  Чижевского – «Удивительная планета» (0+).

За кулисами калужского драматического театра тоже вовсю кипит работа. К постановке готовится новая работа главного режиссера театра Владимира Хрущева – спектакль «Д'Артаньян и три мушкетера» (12+), сообщается на сайте театра. Сейчас актеры, задействованные в постановке, оттачивают мастерство сценического боя под руководством  известного московского специалиста в этой области Владимира Гончарова.

Еще одна новая работа коллектива театра – спектакль по пьесе французского драматурга Роберта Тома «Восемь женщин» (12+). Это комедийный детектив, в котором действие происходит в замкнутом пространстве загородного дома.

Кстати, на осень в Калуге запланировано немало гастролей. После долгого перерыва в городе начали появляться первые афиши. А 29 августа калужане отпразднуют День города с традиционным карнавальным шествием.

Екатерина Киселева , Фото: Сергей Константинов.
Опубликовано: 23.07.2020 15:25 0 700
Тэги: культура калуга
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