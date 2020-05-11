Ночь музеев пройдет в Калуге в онлайн-режиме

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в эту субботу, 16 мая. Как сообщается на ее официальном сайте, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки все мероприятия переносятся в онлайн.

Калужские музеи тоже готовятся к новому формату акции. На сегодняшний день программу «Ночи музеев» опубликовал Художественный музей и Инновационно-культурный центр.

16 мая, с 12:30 до 23:00,в Художественном музее пройдут виртуальная выставка, квест, ИЗОвикторина и концерт. Трансляция будет проходить на Youtube-канале музея и в группе Вконтакте.

В Инновационно-культурном центре 16 мая пройдет перфоманс «Под звездным небом. Сны и сновидения».

О других мероприятиях «Ночи музеев», которые пройдут в Калуге, мы сообщим дополнительно.

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