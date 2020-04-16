Калужский драмтеатр досрочно завершил сезон из-за коронавируса

Как мы рассказывали, из-за угрозы распространения коронавируса в Калуге закрыты все развлекательные учреждения, включая театры. И нынешней весной драматический театр уже не откроется. В мае в нём начнутся плановые ремонтные работы. Зрителей ждут только осенью.

- К сожалению, в этом сезоне уже всё, - рассказал KP40 в четверг, 16 апреля, директор Калужского драмтеатра Александр КРИВОВИЧЕВ. - Но у нас есть интересные задумки на следующий сезон. Спасибо нашим зрителям за то, что они о нас помнят и нас любят.

Сейчас в театре готовят новые спектакли.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.