Коронавирус танцам не помеха: как отжигают работники калужских домов культуры

Как мы рассказывали, из-за коронавируса в Калужской области приостановили свою деятельность развлекательные учреждения. Одними из первых закрылись Дома культуры.

В отсутствии посетителей в калужских ДК проводят челлендж – снимают видеоролики на песню UNO группы Little Big. Акцию запустил Дом культуры «Малинники», подхватил Городской досуговый центр. ГДЦ передал эстафету Дому мастеров.

К слову, коронавирус не только спровоцировал в Калуге акции, но и стал блюдом – пирожными, которыми лакомился житель Перемышля.

А чем вы занимаетесь в вынужденной изоляции?