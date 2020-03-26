Коронавирус танцам не помеха: как отжигают работники калужских домов культуры

Как мы рассказывали, из-за коронавируса в Калужской области приостановили свою деятельность развлекательные учреждения. Одними из первых закрылись Дома культуры.
В отсутствии посетителей в калужских ДК проводят челлендж – снимают видеоролики на песню UNO группы Little Big. Акцию запустил Дом культуры «Малинники», подхватил Городской досуговый центр. ГДЦ передал эстафету Дому мастеров.
К слову, коронавирус не только спровоцировал в Калуге акции, но и стал блюдом – пирожными, которыми лакомился житель Перемышля.
А чем вы занимаетесь в вынужденной изоляции?
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