Калуга попала в номинацию премии National Geographic Traveler Awards 2019

В эти дни в сети началось голосование, организованное одним из самых популярных туристических журналов National Geographic Traveler. В рамках него ежегодно определяются победители в ряде номинаций туристической направленности.
В частности, регионы, по мнению россиян, с лучшим экскурсионным отдыхом, лучшие регионы для путешествий, экологического отдыха и .п.
В этом году наш регион заявлен в номинации «Российский экскурсионный отдых». На момент опубликования этой статьи за Калугу было отдано 13% голосов, а в лидерах Тула с 49-ю процентами.
Проголосовать в этой и других номинациях можно по ссылке: National Geographic Traveler Awards 2019
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