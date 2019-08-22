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Калуга попала в номинацию премии National Geographic Traveler Awards 2019

22.08.2019 14:49 1 284 Сергей ПЕТРОВ
Калуга попала в номинацию премии National Geographic Traveler Awards 2019

В эти дни в сети началось голосование, организованное одним из самых популярных туристических журналов National Geographic Traveler. В рамках него ежегодно определяются победители в ряде номинаций туристической направленности.

В частности, регионы, по мнению россиян, с лучшим экскурсионным отдыхом, лучшие регионы для путешествий, экологического отдыха и .п.

В этом году наш регион заявлен в номинации «Российский экскурсионный отдых». На момент опубликования этой статьи за Калугу было отдано 13% голосов, а в лидерах Тула с 49-ю процентами.

Проголосовать в этой и других номинациях можно по ссылке: National Geographic Traveler Awards 2019
 


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
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