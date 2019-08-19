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Старейшие, но нестареющие: Калуга готовится к театральному фестивалю

19.08.2019 21:30 0 244 Владимир Карпов, заведующий литературно-­драматургической частью Калужского областного драмтеатра.
Старейшие, но нестареющие: Калуга готовится к театральному фестивалю

«Господа Головлёвы». Нижегородский академический театр драмы.

На днях какой-то рассеянный зритель позвонил в кассу драмтеатра и спросил, остались ли ещё в продаже билеты на фестиваль стареющих театров России. Мы долго смеялись. Скажите, зрители наши, вы видите в нас признаки дряхлости?

Старым дедовским способом

Россия — страна театральная. Россияне бережно сохраняют традицию театра-семьи, театра-дома. И сегодня перед региональной Драмой не стоит вопроса, нужно ли проводить свой фестиваль. Стоит вопрос тематики смотра. Так, в Костроме проводится фестиваль пьес А.Н. Островского, в Новгороде — постановок по произведениям Ф.М. Достоевского, в Пензе — «Маскерадъ», тематика которого определяется каждый раз особо, и т.д.

Руководство Калужского драматического решило, что наш театр не хуже других, и в 2002 году впервые был проведён фестиваль старейших театров нашей страны. Это резонно, так как Калужская драма, основанная в 1777 году, входит в пятерку самых старых в России. По Положению фестиваля, в нём могут участвовать коллективы не моложе ста лет. Многие спрашивают, ориентируется ли калужский фестиваль только на классику? Вовсе нет! Мы отбираем спектакли, как говаривал великий Олег Табаков, «старым дедовским способом — по таланту». Участники смотра стараются представить лучшие спектакли, и часто это оказывается остросовременный материал: Шекспир, Гольдони, Чехов, Островский и прочие актуальные авторы.

Участники Всероссийского театрального фестиваля «Старейшие театры России в Калуге» — солидные, высокопрофессиональные труппы. Заявки поступают десятками из многих регионов страны. На 7-й фестиваль отобрано 10 спектаклей большой формы. К сожалению, здесь невозможно перечислить все постановки, поэтому отсылаем калужан к афишам. Зрителей ждёт также солидный красочный буклет.

Кто приедет и что привезут

Традиционно фестиваль открывает театр-­гость. На сей раз это Театр на Литейном из Санкт-­Петербурга, который представит спектакль по модной пьесе Б. Фрила «Отцы и сыновья», написанной по мотивам романа И.С. Тургенева. Постановщик инсценировки художественный руководитель театра Сергей Морозов хорошо знаком калужским театралам: его работы не раз привозились на фестиваль, а в нашем театре режиссёр ставил «Свадьбу Кречинского» А. Сухово-­Кобылина. В афише фестиваля — «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского Рыбинского драмтеатра, «Господа Головлёвы» М.Е. Салтыкова-­Щедрина Нижегородского театра драмы. «Иванов» А.П. Чехова приедет к нам из Костромы, а «Васса и другие» М. Горького — из Пензы. Театральным и книжным гурманам представится возможность продолжить поиски наилучшего прочтения классики. С интересом ждём спектакля Астраханского драмтеатра «Любить» по пьесе полузабытого писателя М. Арцыбашева.

По установившемуся обычаю завершает фестиваль постановка Калужского областного драмтеатра. На сей раз руководство пошло на смелый шаг: зритель увидит первое представление спектакля. Главный режиссёр нашего театра Владимир Хрущёв уже работает над пьесой А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Премьера — 22 сентября.

Сцена не всегда большая!

Особый театральный жанр — моноспектакль. Редкой выносливостью и мастерством нужно обладать актёру, чтобы на протяжении не одного часа держать зал в одиночку. Во второй раз в рамках фестиваля действует программа «Актёр & коврик». Нас ожидают встречи с пятью интересными постановками, среди которых мелодрама по воспоминаниям Людмилы Гурченко «Отец артистки», исполняемая рязанской актрисой Анастасией Альмухаметовой; монолог Ф. Миттерера «Сибирь» Театра ненормативной пластики из Санкт-­Петербурга; текст классика театра абсурда С. Беккета «Последняя лента Крэппа» прочтёт брянский актёр Михаил Кривоносов; «Одесские рассказы» И. Бабеля ­исполнит петербургский артист Олег Попов; Камерный драматический театр Вологды предлагает спектакль «Такие дела» по роману Курта Воннегута «Бойня номер пять». Калужский драмтеатр вне программы ещё раз покажет спектакли «Убивец» и «Отчаянные мечтатели».

Одним из этапов подготовки фестиваля стал конкурс пьес современных авторов. На него прислали больше 70 текстов. Три победителя конкурса не получат денежных призов. Но по их пьесам проведёт работу режиссёрская лаборатория под руководством Владимира Хрущёва. Эффект от этого мероприятия ожидается самый ­благотворный  — современная российская драматургия в постановке молодых столичных режиссёров и в исполнении любимых калужских актёров. Показ состоится 21 сентября.

Каждый спектакль фестиваля будет ­обсуждаться авторитетным жюри, его опишут студенты-­театроведы ГИТИСа и сфотографируют студенты-­фотографы Московского института культуры.

Кроме того, в этом году к фестивалю старейших театров присоединяется ­программа «Калуга театральная», в рамках которой творческие коллективы ­нашего города продемонстрируют свои художественные достижения.

Готовьтесь! Будет ­много интересного!

Эта статья была опубликована в №33 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.08.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


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Авторы
Владимир Карпов, заведующий литературно-­драматургической частью Калужского областного драмтеатра.
Тэги: культура театр
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