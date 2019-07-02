Старейшие театры России: кто приедет на фестиваль в Калугу

Как мы уже рассказывали, с 13 по 22 сентября в нашем городе пройдёт VII Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге». На днях стала известно, какие театры приедут и что они покажут на калужской сцене.
Афиша VII Всероссийского фестиваля «Старейшие театры России в Калуге»
13 сентября
«Отцы и сыновья», Театр на Литейном (Санкт-Петербург).
14 сентября
«Господа Головлёвы», Нижегородский академический театр драмы им. М.Горького.
15 сентября
«Месье Амилькар, или Человек, который платит», Вологодский государственный драмтеатр.
16 сентября
«Земля Эльзы», Тульский академический театр драмы им. М.Горького.
17 сентября
«Васса и другие», Пензенский областной драмтеатр им. Луначарского.
18 сентября
«Иванов», Костромской государственный драмтеатр им. А.Островского.
19 сентября
«Братья Карамазовы», Рыбинский драмтеатр.
20 сентября
«Дачная лихорадка», Тверской академический театр драмы.
21 сентября
«Любить», Астраханский драмтеатр.
22 сентября
«На всякого мудреца довольно простоты», Калужский областной драмтеатр.
Начало всех спектаклей на основной сцене – в 18:30.
|
Кто выиграл билеты на закрытие сезона в филармонии 26.06.2019 16:06
Кто выиграл билеты на закрытие сезона в Доме музыки 25.06.2019 09:04
Разыгрываем билеты на закрытие сезона в филармонии 24.06.2019 08:21
Разыгрываем билеты на закрытие сезона в Доме музыки 21.06.2019 08:32
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: