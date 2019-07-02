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Старейшие театры России: кто приедет на фестиваль в Калугу

02.07.2019 10:14 0 267 Дмитрий Ивьев, Фото: Дарья Пичугина.
Старейшие театры России: кто приедет на фестиваль в Калугу

Как мы уже рассказывали, с 13 по 22 сентября в нашем городе пройдёт VII  Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге». На днях стала известно, какие театры приедут и что они покажут на калужской сцене.

Афиша VII  Всероссийского фестиваля «Старейшие театры России в Калуге»

13 сентября
«Отцы и сыновья», Театр на Литейном (Санкт-Петербург).

14 сентября
«Господа Головлёвы», Нижегородский академический театр драмы им. М.Горького.

15 сентября
«Месье Амилькар, или Человек, который платит», Вологодский государственный драмтеатр.

16 сентября
«Земля Эльзы», Тульский академический театр драмы им. М.Горького.

17 сентября
«Васса и другие», Пензенский областной драмтеатр им. Луначарского.

18 сентября
«Иванов», Костромской государственный драмтеатр им. А.Островского.

19 сентября
«Братья Карамазовы», Рыбинский драмтеатр.

20 сентября
«Дачная лихорадка», Тверской академический театр драмы.

21 сентября
«Любить», Астраханский драмтеатр.

22 сентября
«На всякого мудреца довольно простоты», Калужский областной драмтеатр.

Начало всех спектаклей на основной сцене – в 18:30.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Дарья Пичугина.
Тэги: культура театр старейшие театры россии
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