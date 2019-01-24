Старейшие театры России вновь соберутся в Калуге

С 13 по 22 сентября в нашем городе планируется провести VII Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге». В четверг, 24 января, об этом рассказали в областном драматическом театре.
Организаторы ждут заявок от потенциальных участников, которые можно высылать на адрес zavlit@teatrkaluga.ru.
Предыдущий фестиваль в Калуге, напомним, состоялся осенью 2016 года. Тогда на нашей сцене, помимо калужан, выступили театры из Ярославля, Рязани, Кинешмы, Рыбинска, Тулы, Пензы, Оренбурга, Севастополя и Тбилиси.
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