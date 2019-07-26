Рэперы сняли в Калуге новый клип

Рэперы из Калуги СКАТ и ЛлириК вечером в четверг, 25 июля, опубликовали свой новый видеоклип на песню «Начни с себя». В записи принимала участие Ксения Затинщикова из Обнинска.
- В нашей реальности обилие явлений, которые могут вызвать раздражение, - говорят авторы. - Мы рекомендуем вам начать менять мир с себя, быть спокойнее и не реагировать на пустяки. А как это осуществить на практике, вы увидите в нашем новом клипе.
Как рассказал нам Андрей Скатов (СКАТ), снимали клип в Калуге. Вся работа над видео обошлась недорого, так как у музыкантов есть своя команда и музыкальная студия.
Уважаемые читатели, а как вы оцените клип? Пишите в комментариях!
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