Все звёзды в гости к ним: в Обнинске споют Дима Билан, Макс Барских, немецкий дуэт и испанская певица

В субботу, 27 июля, в Обнинске пройдёт концерт в честь Дня города. В течение дня жителей и гостей будут развлекать как обнинские солисты и коллективы, так и приглашенные артисты, сообщает пресс-служба областной администрации.
Спонсоры оплатили выступление Димы Билана, Макса Барских, немецкого дуэта La Bouche и испанской певицы Сорайи Арнелас.
Напомним, что в августе день рождение отметит Калуга. Какая именно звезда выступит на праздничном концерте, пока держится в тайне.
– Будет звезда. Кто, пока не скажу. Девушка. Планируется и несколько сюрпризов, - пообещал на недавней встрече с журналистами городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
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