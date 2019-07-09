Все звёзды в гости к ним: в Обнинске споют Дима Билан, Макс Барских, немецкий дуэт и испанская певица

В субботу, 27 июля, в Обнинске пройдёт концерт в честь Дня города. В течение дня жителей и гостей будут развлекать как обнинские солисты и коллективы, так и приглашенные артисты, сообщает пресс-служба областной администрации.

Спонсоры оплатили выступление Димы Билана, Макса Барских, немецкого дуэта La Bouche и испанской певицы Сорайи Арнелас.

Напомним, что в августе день рождение отметит Калуга. Какая именно звезда выступит на праздничном концерте, пока держится в тайне.

– Будет звезда. Кто, пока не скажу. Девушка. Планируется и несколько сюрпризов, - пообещал на недавней встрече с журналистами городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Уважаемые читатели, а кого из звёзд вы бы хотели увидеть на Дне города в Калуге? Пишите в комментариях!