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Все звёзды в гости к ним: в Обнинске споют Дима Билан, Макс Барских, немецкий дуэт и испанская певица

09.07.2019 12:53 1 238 Елена Французова
Все звёзды в гости к ним: в Обнинске споют Дима Билан, Макс Барских, немецкий дуэт и испанская певица

В субботу, 27 июля, в Обнинске пройдёт концерт в честь Дня города. В течение дня жителей и гостей будут развлекать как обнинские солисты и коллективы, так и приглашенные артисты, сообщает пресс-служба областной администрации.

Спонсоры оплатили выступление Димы Билана, Макса Барских, немецкого дуэта La Bouche и испанской певицы Сорайи Арнелас.

Напомним, что в августе день рождение отметит Калуга. Какая именно звезда выступит на праздничном концерте, пока держится в тайне.

– Будет звезда. Кто, пока не скажу. Девушка. Планируется и несколько сюрпризов, - пообещал на недавней встрече с журналистами городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Уважаемые читатели, а кого из звёзд вы бы хотели увидеть на Дне города в Калуге? Пишите в комментариях!


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Автор
Елена Французова 
Тэги: культура
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