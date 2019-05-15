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В Калуге установят гигантскую гитару

15.05.2019 16:08 8 1471 Елена Французова, Фото: Олег Акимов.

В Калуге появится новый арт-объект - гитара высотой в 2,5 метра. Её изготовили специально для XXII фестиваля «Мир гитары».

- Она как талисман будет украшать праздник музыки, - сообщили нам организаторы фестиваля. – Все желающие смогут с ней сфотографироваться.

Где её установят – внутри Калужской областной филармонии или снаружи – пока не решили.

Автор арт-объекта – скульптор из Владимирской области Сергей Панков. Это его самая большая работа. После фестиваля она займёт своё место в художественном музее мусора в Жуковском районе.

Уважаемые читатели, а вам нравится эта гитара? Поделитесь впечатлениями в комментариях!


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Авторы
Елена Французова 
Фото: Олег Акимов.
Тэги: культура мир гитары
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