Комсомолки, спортсментки, красавицы: 8 студенток претендуют на звание «Мисс КГУ-2019»

В пятницу, 25 января, в концертном зале Областной филармонии в Калуге пройдёт финал конкурса «Мисс КГУ-2019». Напомним, что победительница будет представлять нашу область на конкурсе «Мисс студенчество России».

В прошлом году корона и главный титул достались Юлии Петелиной, студентке Института педагогики.

Организаторы неоднократно подчёркивали, что «Мисс КГУ» - это конкурс красоты и таланта, участницы должны быть не только красивы и обаятельны, но и суметь проявить себя на сцене. Но за глаза и студенты, и участники, и зрители называют его конкурсом красоты.

В этом году лишь 8 студенток претендуют на корону, а ведь как правило в финал проходит 10 девушек. Публикуем фотографии участниц.

Дарья Покорная, Филологический факультет

Надежда Орлова, Факультет иностранных языков

Евгения Болтунова, Институт истории и права

Анастасия Митина, Институт социальных отношений

Аполлинария Гришина, Физико-технологический институт

Александра Бандюкова, Институт Психологии

Анна Мосина, Институт Естествознания

Анастасия Петровичева, Институт педагогики.