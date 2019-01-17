Комсомолки, спортсментки, красавицы: 8 студенток претендуют на звание «Мисс КГУ-2019»

В пятницу, 25 января, в концертном зале Областной филармонии в Калуге пройдёт финал конкурса «Мисс КГУ-2019». Напомним, что победительница будет представлять нашу область на конкурсе «Мисс студенчество России».
В прошлом году корона и главный титул достались Юлии Петелиной, студентке Института педагогики.
Организаторы неоднократно подчёркивали, что «Мисс КГУ» - это конкурс красоты и таланта, участницы должны быть не только красивы и обаятельны, но и суметь проявить себя на сцене. Но за глаза и студенты, и участники, и зрители называют его конкурсом красоты.
В этом году лишь 8 студенток претендуют на корону, а ведь как правило в финал проходит 10 девушек. Публикуем фотографии участниц.
Дарья Покорная, Филологический факультет
Надежда Орлова, Факультет иностранных языков
Евгения Болтунова, Институт истории и права
Анастасия Митина, Институт социальных отношений
Аполлинария Гришина, Физико-технологический институт
Александра Бандюкова, Институт Психологии
Анна Мосина, Институт Естествознания
Анастасия Петровичева, Институт педагогики.
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