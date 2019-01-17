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Комсомолки, спортсментки, красавицы: 8 студенток претендуют на звание «Мисс КГУ-2019»

17.01.2019 12:46 7 1996 Елена Французова, фото: заглавное - Сергея Константинова, остальные из ВК организаторов и аккаунтов участниц
Комсомолки, спортсментки, красавицы: 8 студенток претендуют на звание «Мисс КГУ-2019»

В пятницу, 25 января, в концертном зале Областной филармонии в Калуге пройдёт финал конкурса «Мисс КГУ-2019».  Напомним, что победительница будет представлять нашу область на конкурсе «Мисс студенчество России».

В прошлом году корона и главный титул достались Юлии Петелиной, студентке Института педагогики.

Организаторы неоднократно подчёркивали, что «Мисс КГУ» - это конкурс красоты и таланта, участницы должны быть не только красивы и обаятельны, но и суметь проявить себя на сцене. Но за глаза и студенты, и участники, и зрители называют его конкурсом красоты.

В этом году лишь 8 студенток претендуют на корону, а ведь как правило в финал проходит 10 девушек. Публикуем фотографии участниц. 

Дарья Покорная, Филологический факультет

Надежда Орлова, Факультет иностранных языков

Евгения Болтунова, Институт истории и права

Анастасия Митина, Институт социальных отношений

Аполлинария Гришина, Физико-технологический институт

Александра Бандюкова, Институт Психологии

Анна Мосина, Институт Естествознания

Анастасия Петровичева, Институт педагогики.

 

Уважаемые читатели, а кого бы вы назвали "Мисс КГУ-2019"? Голосуйте за претенденток!

 Голосование заканчивается 19/01/2019


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Авторы
Елена Французова 
фото: заглавное - Сергея Константинова, остальные из ВК организаторов и аккаунтов участниц
Тэги: культура мисс кгу
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Уважаемые читатели, а кого бы вы назвали "Мисс КГУ-2019"? Голосуйте за претенденток!

 
 
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