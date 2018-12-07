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Скандал вокруг спектакля: не видел, но осуждаю

07.12.2018 16:05 3 2679 Дмитрий Ивьев
Скандал вокруг спектакля: не видел, но осуждаю

Как мы уже рассказывали, в первые две недели декабря в Калуге проходит фестиваль современного театра «Новые люди». Одной из его премьер стал документальный спектакль московского режиссёра Талгата Баталова #ПРОКАЛУГУ.

Спектакль создан по мотивам реальных истории жителей Калуги, которые они рассказали команде, работавшей над постановкой. Роли исполнили актёры драмтеатра и артисты Инновационного культурного центра (ИКЦ). Премьера состоялась на сцене ИКЦ 2 декабря и вызвала в целом положительные эмоции у тех, кто присутствовал в зале. На странице фестиваля в социальной сети появилось несколько положительных отзывов. Там же отписались актёры, которые рассказали, что им не терпится вновь выйти на сцену.

Но через несколько дней после премьеры в некоторых калужских СМИ начали появляться похожие друг на друга материалы с критикой спектакля. Главные претензии авторов – мат в речи актёров и унижение Калуги и калужан.

Большинство тех, к кому авторы обращались за комментариями, постановку, судя по их словам, не видели. Но осуждают. Председатель общественной палаты Калужской области Галина ДОНЧЕНКОВА, в частности, выразила мнение, что такой спектакль нужно запретить:

- Это ни в какие рамки не укладывается! Мне больно, что жители региона стараются внести свой вклад в развитие области, а их выставили в таком свете. Нецензурная лексика в спектакле плодит безнравственность, низость, пошлость. Мне не понятно, как такое могло оказаться на сцене ИКЦ.

Другое мнение у режиссёра Талгата БАТАЛОВА. Его слова в пятницу, 7 декабря, приводит журнал ТЕАТР:

- На этот спектакль приходят полные залы. Но местные чиновники выступают за то, чтобы запретить предстоящий спектакль 16 декабря. В спектакле #ПРОКАЛУГУ нет ни слова от создателей: в нем лишь звучат монологи калужан, то есть документальный и свидетельский материал. Поэтому, как я думаю, в спектакле нет провокаций. Во время спектакля зрителям раздают камни — осколки метеоритов (своеобразный символ города), при помощи которых они должны проголосовать: против или в пользу Калуги. Чаще зрители все-таки поддерживают родной город, несмотря на имеющиеся в нем многочисленные проблемы. На премьере произошёл инцидент, который больше не повторялся, когда зрители проголосовали против: так один из зрителей не выдержал и бросил камень в актрису, но промахнулся и немедленно скрылся.

Как считает Баталов, спектакль вызвал активное обсуждение в Калуге, потому что у города есть крупные проблемы и об этом заговорили публично.

- Я всех призываю не сходить с ума, а прийти и посмотреть, - заявил он.

Отметим, что спектакль по-прежнему заявлен в афише фестиваля. Билеты на него ещё можно купить.


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Тэги: культура
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