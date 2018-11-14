Танки уничтожили, мост взорвали: съёмки фильма под Медынью завершились

Съёмочная группа фильма «Ильинский рубеж» на днях завершила работу на полигоне под Медынью.

- Танковая колонна уничтожена. Бронированные чудища заползают на зимние квартиры, - говорится в сообщении съёмочной группы на странице кинопроекта. - Макет немецкой двушки прекратил водные процедуры. Поднят из реки, сохнет и готовится к консервации и реставрации. Коллектив инженеров и механиков из музея техники Вадима Задорожного пакует чемоданы. Мост взорван. Часть построек уничтожена авианалётами и артобстрелами. Рубеж напоминает опустевшее поле боя и ждёт восстановительных работ. Почти два месяца съёмок на декорациях студии «Военфильм» под Медынью завершаются.

Дальше создателей фильма ждёт ещё большая часть съёмок в павильонах. Премьера запланирована на 2020 год.

Как проходили съёмки, читайте в нашем репортаже - «Съёмки под Медынью: Мадянов травил матерные анекдоты, а Бардуков селфился с поклонницами».

Ранее, напомним, сообщалось, что по окончании проекта декорации планируется оставить на месте и превратить их в Музей деревянного зодчества Калужской области.

Не обошлись съёмки фильма и без трагического случая. Как мы уже рассказывали, 22 октября танк раздавил каскадёра.

Фото: Андрей Храпов, Андрей Первов.