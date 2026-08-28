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Культура

Музеи Калужской области получают новое оборудование

Дмитрий Ивьев
28.08, 11:20
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В Калужской области продолжают оснащать музеи современной техникой — работа идёт в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщила заместитель губернатора региона Валентина Авдеева.

Общий объём финансирования составит 36,8 млн рублей, из них 35,3 млн — средства федерального бюджета.

Уже оборудовали Ульяновский краеведческий музей. Сейчас технику устанавливают в Калужском объединённом музее‑заповеднике и Калужском музее изобразительных искусств.

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