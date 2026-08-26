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Культура

Калужский драмтеатр принял международную делегацию

Дмитрий Ивьев
26.08, 09:40
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На текущей неделе Калужский драматический театр принимал делегацию из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Индии, Султаната Оман, Малайзии, Мозамбика, Буркина-Фасо, Камеруна и Гвинеи.

Для гостей провели экскурсию по театру — показали закулисье, цеха и новую сцену «Чердак». Кроме того, гости смогли примерить исторические костюмы и прикоснуться к реквизиту, что давало им возможность на несколько минут почувствовать себя артистами калужской сцены.

- Язык искусства не требует перевода. Искренние улыбки, живой интерес и восторг в глазах представителей разных культур и стран — лучшее доказательство того, что искусство действительно объединяет, — отмечают в министерстве культуры региона.

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