Калужский драмтеатр принял международную делегацию

На текущей неделе Калужский драматический театр принимал делегацию из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Индии, Султаната Оман, Малайзии, Мозамбика, Буркина-Фасо, Камеруна и Гвинеи.

Для гостей провели экскурсию по театру — показали закулисье, цеха и новую сцену «Чердак». Кроме того, гости смогли примерить исторические костюмы и прикоснуться к реквизиту, что давало им возможность на несколько минут почувствовать себя артистами калужской сцены.

- Язык искусства не требует перевода. Искренние улыбки, живой интерес и восторг в глазах представителей разных культур и стран — лучшее доказательство того, что искусство действительно объединяет, — отмечают в министерстве культуры региона.