Калужанин стал победителем международного конкурса керамистов

Александр Заборских — народный мастер России и специалист Центра хлудневской игрушки — стал призёром международного конкурса керамистов «Глиняный сказ». Он представлял Калужскую область на XVII Международном фестивале народных ремёсел «Праздник топора», который проходил в Томской области с 18 по 22 августа.

На фестивале собрались свыше 130 мастеров и тысячи гостей — в том числе из Пакистана, Кубы, Китая, Молдовы и Беларуси. В конкурсе Александр Заборских участвовал в номинации «Глиняная народная игрушка» и занял второе место — ему вручили диплом.

Хлудневская игрушка — один из узнаваемых культурных символов Калужской области. Выступления мастеров на крупных фестивалях помогают сохранять народные традиции, развивать ремесленное движение в России и укреплять творческие связи между странами.