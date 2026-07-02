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Культура

В разваливающемся доме Циолковского на улице Георгиевской заделали окна

Евгения Родионова
02.07, 17:12
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Ранее мы писали о просьбе калужанки разобраться с ненадлежащим состоянием дома Циолковского на улице Георгиевской.

По её словам, в разбитых окнах лежали бутылки и мусор.

— Как всегда, никто не выполнил своих обещаний, - пишет женщина. - Ну если не можете привести окна в божеский вид, так хоть мусор-то уберите из них. Каждый день туристы подходят к дому, читают таблички и ужасаются его состоянием!

— В отношении объекта культурного наследия по улице Георгиевской (дом №16) проведены работы по заделке оконных проёмов, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства города Калуги. - В настоящее время ведутся переговоры с инвестором о передаче данного объекта в целях его восстановления и вовлечения в экономику города.

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