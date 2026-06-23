В Калуге поставили новые стенды о фильмах, снимавшихся в городе
Киномаршрут Калуги стал длиннее, сообщили 23 июня в администрации города.
В сквере Ленина появился стенд, рассказывающий о съемках фильма «Победитель».
На улице Дарвина можно почитать о фильме «Похождение зубного врача», на набережной Оки – «Однажды двадцать лет спустя».
Всего в нашем городе снято около 80 художественных фильмов.
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