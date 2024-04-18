В Калуге пройдет традиционная «Библионочь»

Акция запланирована на 19-20 апреля.

- Акция направлена на поддержку чтения, - рассказал в четверг министр культуры и туризма региона Павел Суслов. - В этом году мероприятия состоятся под общей темой «Читаем всей семьёй».

Главной площадкой станет Областная библиотека им. Белинского. Развлекательная программа там называется «Библиотека семейных сокровищ».

Областная детская библиотека готовит проект «Наш семейный книжный дом».

- На библиотечных площадках Калужской области пройдёт более 400 мероприятий самых разных форматов, - подчеркнул министр. - Это медиалекции и экскурсы в историю семейных традиций, творческие лаборатории и мастер-классы, встречи с писателями и поэтические чтения, познавательные квесты и многое другое.